住戶凝聚共識自主更新 蘆洲海砂屋變13層住商大樓
新北市蘆洲區中山一路面積達201坪建物因被鑑定為海砂屋，今動工拆除，並將更新為高13層樓建物，新北市長侯友宜也前往視察拆除現場。
此案更新前為1983年3棟地上5層共30戶的高氯離子建物，面積達201坪，由於海砂損害情況嚴重，天花板及牆面水泥多次崩塌，住戶意識到居住安全的重要性，因此自主成立更新會，並推派劉有祺先生擔任更新會理事長。
劉有祺表示，儘管多數住戶都有共識且願意自主更新，但仍有3戶不同意整合問題，經多次研議後，更新會決定買下不同意3戶房子，其費用則由剩餘住戶分攤。
此案將重建成1棟地上13層、地下3層鋼筋混凝土結構建物，加上都更容積獎勵及海砂獎勵，更新後共達36戶，1樓將作商業使用、2樓以上為住宅。
而地下3層則作為停車場，預計規畫42格汽車停車位38格機車停車位。此次工程自2月26日開始拆除，1個月後拆除完畢，整體工程預計3年後完工。
侯友宜表示，都更三箭是他重要政見之一，針對海砂屋、房屋結構危險等建物，皆為市府優先輔導協助的對象。
除了協助自主更新提供專業技術及費用補助外，也針對不同意戶、不配合違建重建者制定相關法令、機制來處理。
新北市城鄉局長黃一平表示，「都市更新推動辦公室」為都更三箭的重要推手，今年開春後就有不少案件已進行拆除，目前新北推動整個都更已有148件申請案件，其中核准了118件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言