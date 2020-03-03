住戶凝聚共識自主更新 蘆洲海砂屋變13層住商大樓

新北市蘆洲區中山一路面積達201坪建物因被鑑定為海砂屋，今動工拆除，並將更新為高13層樓建物，新北市長侯友宜也前往視察拆除現場。

此案更新前為1983年3棟地上5層共30戶的高氯離子建物，面積達201坪，由於海砂損害情況嚴重，天花板及牆面水泥多次崩塌，住戶意識到居住安全的重要性，因此自主成立更新會，並推派劉有祺先生擔任更新會理事長。

劉有祺表示，儘管多數住戶都有共識且願意自主更新，但仍有3戶不同意整合問題，經多次研議後，更新會決定買下不同意3戶房子，其費用則由剩餘住戶分攤。

此案將重建成1棟地上13層、地下3層鋼筋混凝土結構建物，加上都更容積獎勵及海砂獎勵，更新後共達36戶，1樓將作商業使用、2樓以上為住宅。

而地下3層則作為停車場，預計規畫42格汽車停車位38格機車停車位。此次工程自2月26日開始拆除，1個月後拆除完畢，整體工程預計3年後完工。

侯友宜表示，都更三箭是他重要政見之一，針對海砂屋、房屋結構危險等建物，皆為市府優先輔導協助的對象。

除了協助自主更新提供專業技術及費用補助外，也針對不同意戶、不配合違建重建者制定相關法令、機制來處理。