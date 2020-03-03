中央600億紓困特別預算 盧秀燕：局處備戰搶經費

新冠肺炎疫情升溫，台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，中央600億特別預算，立法院各委員會已開會審查，包括紓困減稅與津貼補助，目前究竟是中央要分配到各地方紓困，還是跳過地方政府，直接對應各行各業發放。盧秀燕要求市府局處掌握動向，備好計畫爭取。也要適時反映給各行業與民代，以免搶錢「悶頭亂闖！」

盧秀燕要求各局處須了解中央運用600億元特別預算的動向，多軌並行作好計畫爭取要快要明確，她表示，畢竟目前地方相對能做的很少且很零星，還是得靠中央防疫經費。

不少民代與學生家長反映，希望減少外界人士出入校園，降低疫情染。建議包括在疫期校園暫停開放民眾運動、另在學校所設的關懷據點也暫停群聚，不過盧市長認為，事關重大，疫期應否讓獨居老人待在家，要求相關單位結合家慎重研議再決定。

台中市高中以下各級學生約40萬人，校園群聚量大，教育局初步已決定社區大學4月上旬再開學。不少人向市府建議，疫期升階段應減少校外人士進入校園，包括關懷據點、校園開放運動等。

盧秀燕表示，防疫期間「關」據點是否讓老人家更沒人照顧，是否可在據點用餐時放隔板、作衛教、把座位隔開等措施，取代關據點。她認為，如果疫情大規模爆發，當然要求學校關閉，但現階段採取激烈手段，時機是否恰當？她請教育局、社會局請公衛專家研議等再提案。

副市長黃國榮說，市議會民進黨團連署召開臨時會，已達法定人數，議會在3月11日預定開臨會，要等程序委員會再確定是否開臨時。臨時會主要目是要求市 提出防疫具體作為，對受疫情影響的各行各業擬輔助措施。