防新冠肺炎疫情 北市議員響應不跑攤不失禮

新冠肺炎疫情蔓延，中央疫情指揮中心指揮官陳時中1日呼籲，民意代表不要跑攤。多名台北市議員今天響應「不跑攤不失禮」，強調市民服務不打折，希望各界一起努力共同防疫。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延。陳時中1日呼籲民意代表不要跑攤，「不跑不失禮，跑攤增麻煩」；公職人員盡量避免人多聚會，民眾沒事不要到醫院。

民進黨籍台北市議員梁文傑、許淑華、吳沛憶，無黨籍議員林亮君、社會民主黨議員苗博雅、時代力量議員黃郁芬今天在市議會一樓召開記者會，並手持「疼惜醫護、民代帶頭守護」、「有事找民代、我們加個LINE」、「防疫有要效、跑攤先不要」等字版，響應「不跑攤不失禮」。

梁文傑表示，民代不跑攤是希望不要造成醫護負擔，民代跑攤可能造成疫情群聚效應。許淑華說，目前各國感染新冠肺炎確診人數很多，包含官員、民代，像她為服務市民，一天可能接觸近百人，民眾應做好防護措施，民代也要盡量避免參加大型活動。

黃郁芬表示，民代為服務選民必須接觸民眾，有些民代可能身體些微不適，但仍會跑攤，為避免疫情擴散，建議民意減少跑攤。

苗博雅說，選民希望跟民代有互動，因國外近期出現民代、官員感染新冠肺炎確診案例，延伸許多民眾也被感染，呼籲民代近期先不跑攤。

吳沛憶表示，近期暫停跑攤，希望外界、選民體諒，但民代服務、問政不會間斷，希望大家共同防疫。林亮君重申，許多議員響應「不跑攤不失禮」，但服務不間斷，會透過網路、通訊軟體服務市民，希望大家一起為防疫共同努力。