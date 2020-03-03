侯友宜將辦社區感染防疫演練 邀國軍化學兵參與

新北市府今天表示，將舉行新冠肺炎社區感染的實兵演練，並邀國軍化學兵參與。演習假想全國人口最多的新北市，面臨最嚴峻疫情考驗，也將邀行政院長蘇貞昌視察督導。

新北市長侯友宜今天上午主持新冠肺炎防疫會議，並與29區區長視訊，要求密切與各團體、宮廟溝通與勸阻，嚴格規範各區不得舉辦大型活動，避免密集接觸造成群聚感染。

侯友宜說，若國內發生新冠肺炎社區感染，所有醫院一定要收治大量病患，防疫過程要想到支援的醫護人員很辛苦，要當醫護強力後盾，必須提供食宿、交通的貼心服務。

他進一步表示，防疫兵貴神速，其實與救災、救護一樣，需團隊與跨局處合作，他已邀蘇貞昌與衛福部長陳時中到新北指導社區感染防疫應變演練，這將是全國性的示範演練。

市府表示，社區感染實兵演練預計月中實施，除市府局處全面動起來，也將邀感染控制專家、國軍化學兵參加，透過中央與地方完整標準作業程序，讓全國各縣市觀摩學習。

侯友宜指出，實兵演練包括模擬社區感染時，如何收治大量病患。急救責任醫院的隔離病床規劃，輕重症病患分流，基層診所的物資補充，「演習很重要，規模也很大，是以新北市面臨疫情最嚴峻狀況時當作假想」。

侯友宜說，全國大概只有新北市有這樣的大演習，透過觀摩新北市府、消防、海巡、民間團體一起防疫，以及災後社區復原的作為，希望藉此建立標準流程，成為各縣市學習的模式，增加防疫信心。