清明台商回台祭祖潮 侯友宜要民政局準備防疫計畫

4月4日是清明節，新北市長侯友宜憂台商回台祭祖，加上國內祭祖人潮，恐成防疫漏洞，他今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情（新冠肺炎）第20次應變會議時，指示民政局要準備提出「清明節防疫計畫」。此外，雖然大型活動不辦，「但不要把經濟悶住窒息了」，經濟上要繼續活絡行銷。

侯友宜說，清明節祭祖是群聚的大型活動，民眾擠在靈骨塔的小空間，恐不利防疫，指示民政局在追思同時不要忘記防疫，「能夠視訊就視訊，人數如何和家屬協調」。

侯友宜也指示經發局，對防疫物資要準備好，除了防疫的醫療口罩工廠建置、酒精販賣事宜管道暢通，也還要掌握包括生活物資，層級以視同社區感染的物資準備，他說，新冠肺炎跟ＳＡＲＳ來得快去得快完全不一樣，沒人說得準夏天會過。

他也說，七月上旬經發局的健康商業活動，改以視訊辦理，而雖然大型活動不辦，經濟上的活絡要持續行銷，不要把經濟產業悶住窒息了，這不是我們樂見。

侯友宜表示，除了市府活動，各區長要盯區內大型活動，原則上全面停止，要辦要做送到市府議程決定，不然不準辦。尤其宮廟活動多，原則上「勸阻」。他也要求各局處首長這段時間盡量不要參加無謂的大型活動。

侯友宜也說，新北市居家檢疫量因為陸港澳旅遊民眾多，曾多達5千多人，現在降到1千多人，但隨南韓、義大利及伊朗旅遊三級警告，入境台灣都要居家檢疫14天，量又會回來。他也針對趴趴走民眾，表示中央處理不下時，新北市三個居家檢疫管理所地方都找好了、都去看過了，「市長都準備好了」。

另外，3月1日社大原本開學，原則上延到4月1日，但屆時未必開學，要視疫情決定。學校稱過開學這一波，但仍要每天檢視，要求教育局長要看過每天各校彙整的健康報告。