陳時中呼籲：民代防疫不跑攤 北市議會率先響應

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨呼籲「民意代表不要跑攤」，引發熱議。為此，北市議會今多名議員，包括市議員梁文傑、許淑華、吳沛憶、林亮君、黃郁芬、苗博雅等人都出面響應，強調因為防疫緣故，要先和選民「說抱歉」，不是故意不跑攤，只是先暫停跑攤，直到疫情結束為止。

梁文傑表示，不跑攤是因為不想增加醫護同仁的負擔，不然北市恐怕會有5千人被隔離追蹤，這對防疫體系是很大的負擔。

許淑華則認為，自己平均每天大概要接觸近100位官員、民眾，以北市有62名議員換算下來，一天總共將近接觸6200人，如果有人確診，就可能需要隔離，這是非常可怕的數字；所以為了防疫，應該身體力行，把自己隔離起來，避免接觸大型活動。

吳沛憶表示，自己有在臉書上說要先暫停跑行程，但還是收到很多平安餐會、社區活動的邀約，希望選民可以體諒，且問政、服務活動都沒有暫停，只是先暫停跑攤，希望大家一起配合、互相保護，度過防疫難關。

苗博雅則是提到，大概從今年1月開始就開始減少出席公眾場合，但這件事情確實會有壓力，因為選民難免還是會期待看到我們，但其實像國外都陸續傳出有民代確診，導致很多人因此需要被隔離，今天也很高興看到有很多跨黨派朋友站出來響應政府政策，自己也要趁這個機會和民眾說，如果沒有出席活動，不是因為看不起你或疏遠你，而是希望保護大家健康。