憂社區感染嚴峻 新北17家急救醫院將「最高級大演練」

新北市長侯友宜今召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第20次應變會議，他表示新冠肺炎在全球流行，新北市因應可能升溫的疫情超前部署，新北市要以若發生社區感染最嚴峻狀況進行17家急救責任醫院大演習，「全國大概只有我們做這次大演習，可讓各縣市學習」。

侯友宜會中指出，新北聯醫是新北市應變醫院，已經不斷演練過清空計畫，該院可提供114床。但當新北聯醫不能負荷時，另外16家急救醫院就要陸續收治病患。

侯友宜宣布，他特別要求衛生局及消防局要超前部署，做一次實兵「最高級演練」，以若發生社區感染，面臨最嚴峻狀況來假想進行演練。除了指定應變醫院（新北聯醫），所有急救醫院都要相互支援、確實掌握，社區大流行時，輕重症病患分流、啟動臨時收治中心、如何協助收治大量病患等都要準備完善。

侯友宜表示，全國大概只有新北做這次大演習，他請中央來指導，他在行政院會也特別跟院長及指揮官報告，這個演習可讓各縣市參考學習。新北做到最標準到位，包括事前、事中及事後。

他也說，昨天到新店央北社宅視察，當啟動大量收治病患時，1076床應該是全國可提供的最大量，可作所有醫護同仁後盾，讓醫護同仁有完整生活機能，讓他們養足體力無後顧之憂，也將設服務中心，同時環保局準備好垃圾清運、交通局準備好接駁車。