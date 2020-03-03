新北追火車鐵道馬拉松也宣布延期

新北市政府記取消萬金石馬拉松之後，今天又宣布追火車馬拉松也延期，這也是新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，新北市取消的第二個馬拉松賽事，跑友們哀號聲不斷。

受新冠肺炎疫情影響，原訂4月19日登場的「2020新北市追火車鐵道馬拉松接力賽」也宣布延後至「台灣跑贏病毒後」再舉行。

追火車馬拉松被外界形容是「全台灣笑聲最多的馬拉松」， 跑者都會妝扮上場，相當逗趣，也是台灣最大的路跑接力賽。今年共近800隊、約5600人報名， 本來是歷年來參與人數最多的一次，預估會相當熱鬧。

新北市觀光旅遊局表示，比賽確定延後，已報名隊伍可保留資格，比賽恢復即可參加，但也可選擇退費，只要有一隊確定參加，日後就一定會舉行。