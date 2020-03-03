新北追火車鐵道馬拉松也宣布延期

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
原訂4月19日舉辦的追火車鐵道馬拉松確定延期，目前還未確定何時會再舉辦。圖／報系資料照片
原訂4月19日舉辦的追火車鐵道馬拉松確定延期，目前還未確定何時會再舉辦。圖／報系資料照片

新北市政府記取消萬金石馬拉松之後，今天又宣布追火車馬拉松也延期，這也是新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，新北市取消的第二個馬拉松賽事，跑友們哀號聲不斷。

新冠肺炎疫情影響，原訂4月19日登場的「2020新北市追火車鐵道馬拉松接力賽」也宣布延後至「台灣跑贏病毒後」再舉行。

追火車馬拉松被外界形容是「全台灣笑聲最多的馬拉松」， 跑者都會妝扮上場，相當逗趣，也是台灣最大的路跑接力賽。今年共近800隊、約5600人報名， 本來是歷年來參與人數最多的一次，預估會相當熱鬧。

新北市觀光旅遊局表示，比賽確定延後，已報名隊伍可保留資格，比賽恢復即可參加，但也可選擇退費，只要有一隊確定參加，日後就一定會舉行。

馬拉松 新冠肺炎

延伸閱讀

繼萬金石馬拉松後 新北鐵道馬也喊停

回響／補防疫漏洞 新北深入東南亞商店宣導

新北2月房市交易 淡水區居冠

新北小黃司機 限量免費健檢

相關新聞

清明台商回台祭祖潮 侯友宜要民政局準備防疫計畫

4月4日是清明節，新北市長侯友宜憂台商回台祭祖，加上國內祭祖人潮，恐成防疫漏洞，他今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情（新...

陳時中呼籲：民代防疫不跑攤 北市議會率先響應

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨呼籲「民意代表不要跑攤」，引發熱議。為此，北市議會今多名議員，包括市...

憂社區感染嚴峻 新北17家急救醫院將「最高級大演練」

新北市長侯友宜今召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第20次應變會議，他表示新冠肺炎在全球流行，新北市因應可能升溫...

針對長照機構 新北市今訂標準必要時陪病1人為限

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第20次應變會議，他指出，他昨天去巡視安養院、長照安養中心及...

永康5住戶長期無自來水 台水投入240萬埋管改善

台南市永康區王行路有5戶人家，因管線未納管長期無自來水可用相當不便，經自來水公司投入240萬元埋設720公尺長管線近日供...

配合中央防疫政策 萬芳醫院今起實施探陪病限時管制

新冠肺炎疫情延燒，宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段；台北市立萬芳醫院也公告今天起，民眾進入院區必須主動出示健保卡...

北市府發言體系重整 柯文哲「五個字」回應

台北市長柯文哲瞄準2024，近來悄悄重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳...

特色共融公園 北市今年再添17處

台北市推動特色共融遊戲場，今年預計再增17處，地點遍及全市12行政區，又以青年公園「飛行探索」、大安森林公園「森林狂想曲」最受注目，另考量高齡化社會，市府將推出全新「樂活體健設施」，首座選在民生公園，讓高齡長者也可一起同樂。

三峽郊區設簡易自來水 喝水沒煩惱

新北市三峽區鳶山里、五寮里及竹崙里地區位處郊山，散居的230戶長期接泉水飲用，但每逢颱風等過後，供水管線經常損害，修復不易，市府水利局補助設置簡易自來水，最近完成。

北市脫貧專案太晚公告 民怨權益受損

為了協助中低收入戶脫貧，北市府實施以工代賑多年，今年更公告放寬代賑工的申請資格，不過卻因公告時間太短，導致有民眾明明趕在期限內申請，卻因財稅資料審查不及，導致趕不上代賑工的就職日。台北市議員吳世正表示，截至目前為止，至少有9人出現類似狀況，要求社會局立即研擬補救措施。

新北小黃司機 限量免費健檢

新北交通局自3月5日起至10月31日為止，提供計程車駕駛人免費健康檢查，限量1600個名額，交通局指出，名額額滿為止，除了完整檢查項目外，也提供免費停車及免費餐點，另外計程車駕駛人的家屬也可享有相同的健檢項目，只要2900元的優惠價格。

改善廊道 三重國小出入更安全

位於鬧區的新北市三重國小進出人行道過於狹窄，或被陸橋橋墩阻礙，導致學童常與車爭道，市府施工改善通學廊道，市長侯友宜昨前往視察；新北市工務局指出，去年已完成11間學校通學廊道改善，今年預計改善15間學校，未來每年都會持續改善新北學校通學廊道。

熱門新聞

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。