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針對長照機構 新北市今訂標準必要時陪病1人為限
新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第20次應變會議，他指出，他昨天去巡視安養院、長照安養中心及護理之家等機構，新北市有355家長照機構，今天立定公布標準，包括進入量體溫、戴口罩、落實自我健康管理、分區分流及限定訪視人數等。
侯友宜說，長照機構是長輩群聚的地方，尤其這些長輩都上了年紀、抵抗力弱，稍有不慎容易受到群聚感染，變成嚴重事件，他表示今新北市會針對355家機構，要公布立定標準。
包括進出機構均須量體溫、戴口罩、噴酒精消毒及確認TOCC等，另在隔離室備好一周的防疫物資，所有工作人員每日量2次體溫，勤洗手，做好自我健康管理，定時消毒扶手、門把、地板等環境，且區域動線要分流。
至於訪客，鼓勵家屬可透過視訊，有些機構已經施行周日禁止訪客，周間只開放在會客室會面半小時。必要時長照機構家屬探訪每次以2人為限，護理機構如有陪病者以1人為限，以降低感染風險，用最嚴格來管制。
他也說，看到機構在床頭貼了外語防疫教學，讓外籍照顧者可以清楚。將來社會局、衛生局都要不斷抽查。
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