永康5住戶長期無自來水 台水投入240萬埋管改善

台南市永康區王行路有5戶人家，因管線未納管長期無自來水可用相當不便，經自來水公司投入240萬元埋設720公尺長管線近日供水，居民終於擺脫長期窘況，雀躍不已。

這處地點位於永康王行路866巷29弄，因屬狹小巷弄管線未舖設，住戶長期無自來水可用，除載水不便，長期買水也是一筆生活負擔

經台水公司第六區管理處永康服務所彙整用戶資料送水利署評比後納入無自來水改善區域改善，投入經費約240萬元埋設100公厘延性鑄鐵管720公尺，已於日前完工並供水，改善長期生活的不便。

台水六區處長林國清表示，埋設管線為延性鑄鐵管、耐用年限達40年，可減少管線破管維修停水風險並提升供水品質。為讓更多民眾享用到乾淨、優質的自來水及改善用水環境。

他指出，水公司六區處近年來積極協助無自來水地區裝設自來水，並與經濟部水利署共同推動接用自來水補助，降低民眾接水負擔，未來也會持續提升自來水供水普及率，全力解決民生用水問題。