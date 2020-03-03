配合中央防疫政策 萬芳醫院今起實施探陪病限時管制
新冠肺炎疫情延燒，宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段；台北市立萬芳醫院也公告今天起，民眾進入院區必須主動出示健保卡、身分證件到大門入口處進行旅遊、接觸史查驗，並通過體溫檢測後才能取得防疫通行證入院，而探病也限制最多1天2時段，每時段1小時，每床探病限2人、陪病含照服員限1人。
萬芳醫院因應中央加強醫院人員管控政策，要求入院者須先經過旅遊、接觸史查驗，若14天內有出國旅遊史者，不能入院探訪、陪病，並經體溫測量沒發燒，才能取得通行證，無證者不能入院探病、就醫、檢查。
探病陪病部分，每床探病限2人、陪病含照服員限1人，一般病房訪客時間分為每天早上11點到中午12點、周一到周五下午6點到7點共2時段；加護病房則只有早上11點到中午12點1個時段可探病；萬芳醫院也表示若因病情需要，醫療團隊與病人家屬有必要會談或病情解釋時，可不受時段管制限制。
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