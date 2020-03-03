北市府發言體系重整 柯文哲「五個字」回應

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市長柯文哲瞄準2024，近來悄悄重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入市府，預計四月到任。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲瞄準2024，近來悄悄重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入市府，預計四月到任。記者邱瓊玉／攝影

北市柯文哲瞄準2024，近來悄悄重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入市府，預計四月到任。府內目前規畫由林珍羽擔任副發言人，陳智菡則是接掌市府自媒體管理，負責臉書、IG和LINE等新媒體經營。

對此，柯文哲今一早上班時，發言人體系重整也成為外界關心焦點之一，對此，柯文哲未多做回應，僅說「蛤，什麼更動」。

不過值得注意的是，北市府副發言人黃瀞瑩回鍋時，為了避免再出現機要任用借調的爭議，北市府秘書處媒體事務組特別開設主任研究員的缺，對外徵才，不料卻因「錄取迅速」，引發內定爭議，更遭議員諷刺公開透明都是假的，如今林珍羽、陳智菡要入府，也同樣面對相同問題，屆時「內定」爭議恐怕又要再度上演。

對此，黃瀞瑩表示，北市府的各項政策發展皆受到媒體的高度關注，新聞業務確實相當繁重，近期府內確實正在重整相關職務內容，盼能廣納賢才，一同推廣市政。

黃瀞瑩也強調，市府相關人事調動或晉用，都會依法、依程序辦理。

北市 陳智菡 柯文哲

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