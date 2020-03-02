路跑迷哭了！ 新北追火車鐵道馬拉松確定延後

新北市政府日前宣布因應新冠肺炎疫情取消萬金石馬拉松，而新北在4月還有一場知名的「追火車鐵道馬拉松」今也傳出延期訊息，新北觀旅局長張其強說，4月19日舉辦的追火車鐵道馬拉松確定延期，目前還未確定何時會再舉辦。

新北觀旅局今透過發email方式，告知所有的跑者，受到疫情影響，經過評估無法確定讓每一個人，都能跑得健康、玩得開心的考量下，要延後起跑了 ，今年會晚點跑，但一定會跑。

內容還提到，今年創下了歷年參與人數最多的記錄，有近800隊報名，其中有好多是多次參加，甚至是連續4年都來參加的老朋友，所以延後舉行的消息，第一個通知的就是所有好朋友，希望大家體諒，而不是讓大家看到報導才知道。