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瑞芳醫院都計變更案過關 新北擬BOT招商

中央社 / 新北2日電

為改善東北角地區醫療資源缺乏困境，新北市政府今天表示，經提出瑞芳醫院都市計畫個案變更案，全案獲內政部都審會審議通過，預定明年BOT招商，113年完工。

新北市東北角地區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）現僅有老舊的瑞芳礦工醫院，醫療資源明顯不足。為配合中央長照政策，因應偏鄉長照需求，積極布建長照設施，規劃興建瑞芳醫院。由於土地難覓，因此，市府城鄉局提出瑞芳區醫療設施大樓院址預定用地的都市計畫個案變更案，由住宅區變更為醫療用地，爭取建蔽率60%，容積率400%。全案都已於2月25日獲內政部都市計畫委員會審議通過。

衛生局科長陳玉芬表示，此案基地位瑞芳區消防分隊對面，目前供停車場使用，基地面積2659平方公尺，不僅於瑞芳區市中心且離瑞芳車站前站僅約400公尺，北側中正路對面為消防局，位置適中。

衛生局長陳潤秋表示，很高興中央通過都計案，以改善當地醫療資源缺乏的困境，未來，瑞芳醫院將採促參的BOT案興建。

陳玉芬表示，目前瑞芳醫院規劃內容包括3個樓層的住宿式長照機構，以及急性一般病床、長照據點（日照中心）、門診、急診及停車空間，預定110年辦理BOT招商，由民間機構辦理規劃設計、動土、興建，若一切順利，預定113年底可完工。

瑞芳 長照 BOT

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