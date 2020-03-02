拉高防疫層級！ 台東基督教醫院禁止探病陪病限1人
新冠肺炎疫情延燒，隨著中央疫情指揮中心一級開設，台東基督教醫院、台東馬偕醫院也在今在拉高防疫層級，民眾前往這兩家醫院不論是就醫、探病或陪病、拜訪院內各單位，都須先查驗旅行史及且量測體溫，同時陪病過去都無人數限制，現在都限1至2人，且須有院方核發的陪病證或訪客證才能入內，而東基更謝拒民眾探病，呼籲民眾改用手機視訊探病。
台東馬偕及台東基教醫院今天起除了嚴格控管民眾出入，人員進出全面量測體溫，過健保卡查驗旅遊史，急診、門診一旦發現有疫區旅遊史，即帶至戶外發燒篩檢站進行TOCC評估，有發燒症狀即轉入急診負壓隔離房篩檢，若發現肺炎即轉入院收治負壓隔離病房。
此外兩家醫院以前陪病及探病沒有人數與時間限制，從今天起也限制探病及陪病人數及探病時間。
台東馬偕陪病最多1人，探病至多2人（含病人自聘看護），探病時間一般病房與加護病房等限制2小時及30分鐘，且須持病房發給陪病證及訪客證才可進入病房。
東基醫院更嚴格，今天起謝拒民眾入院探病，請民眾多運用手機視訊問候病人；陪病限一人，憑住院時提供的「陪病卡」進入病房，陪病卡採實名登記，並須配合填寫陪病篩檢單；加護病房及呼吸照護病房訪客至多兩人。探病時間一律30分鐘。更多管制細節，請參閱兩家醫院官網公告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言