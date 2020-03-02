拉高防疫層級！ 台東基督教醫院禁止探病陪病限1人

新冠肺炎疫情延燒，隨著中央疫情指揮中心一級開設，台東基督教醫院、台東馬偕醫院也在今在拉高防疫層級，民眾前往這兩家醫院不論是就醫、探病或陪病、拜訪院內各單位，都須先查驗旅行史及且量測體溫，同時陪病過去都無人數限制，現在都限1至2人，且須有院方核發的陪病證或訪客證才能入內，而東基更謝拒民眾探病，呼籲民眾改用手機視訊探病。

台東馬偕及台東基教醫院今天起除了嚴格控管民眾出入，人員進出全面量測體溫，過健保卡查驗旅遊史，急診、門診一旦發現有疫區旅遊史，即帶至戶外發燒篩檢站進行TOCC評估，有發燒症狀即轉入急診負壓隔離房篩檢，若發現肺炎即轉入院收治負壓隔離病房。

此外兩家醫院以前陪病及探病沒有人數與時間限制，從今天起也限制探病及陪病人數及探病時間。

台東馬偕陪病最多1人，探病至多2人（含病人自聘看護），探病時間一般病房與加護病房等限制2小時及30分鐘，且須持病房發給陪病證及訪客證才可進入病房。