「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

民眾黨近來力推下修公民權至18歲，主張以「一憲二法」方式，未來若要再降低年齡門檻就不須再修憲。為此，民眾黨主席柯文哲也在臉書上曬出自己18歲的嫩照，強調支持投票年齡下修至18歲，還tag三位幕僚柯昱安 、黃瀞瑩 、劉奕霆應這個活動。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩今也在臉書上po出自己的18歲照片，還點名立委蔡壁如、北市府副市長黃珊珊響應，一起po出自己18歲的照片。

只見黃瀞瑩18歲時的模樣和現在相差無幾，不少網友直誇「好可愛」、「好清純」、「戀愛了」，還有眼尖網友發現，原來黃瀞瑩是明倫高中畢業的。

黃瀞瑩表示，18歲穿制服的高中歲月，買了第一張五月天的專輯，用一台老舊的隨身聽，聽著「恆星的恆心」，想起蚊子多到爆炸的晚自習，待不完的圖書館，儘管有那些說不完的青春往事，但自己始終保持著赤子之心，看待每一項挑戰。

黃瀞瑩說，18歲的我們，有堅強的意志力，還有源源不絕的創意和體力，最重要的，我們可以考駕照、獨立負擔刑事責任、參加公職考試和公民投票，相信這樣的我們，有成熟的自主能力，但我們卻不能為台灣的未來，投下神聖的一票，實在很可惜。

黃瀞瑩說，現在台灣民眾黨修法落實18歲的公民參政權，由衷期盼能將投票年齡下修至18歲，讓青年有更多發聲的機會。