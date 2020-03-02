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新北新規定 長照機構每次探訪2人為限
新北市長侯友宜今下午前往板橋4家長照機構抽檢，侯友宜也宣布，新北355家長照養護、安養和護理之家，務必做好各項防疫措施，鼓勵家屬以視訊探望為主，長照機構家屬探視每次2人為限，護理機構如有陪病者則以1人為限，降低感染風險。
板橋區中山路私立祥寶長照中心負責人林哲弘指出，所屬的4家機構，在新冠肺炎疫情傳出時，就配合市府做好防疫措施，包括進出機構均須量測體溫、配戴口罩、噴酒精消毒及確認TOCC。
林哲弘表示，機構也都準備好一周的防疫物資，所有工作人員每日量2次體溫，勤洗手，做好自我健康管理，定時消毒扶手、門把、地板等環境。
林哲弘說，機構也都建立通訊軟體群組，家屬可以透過視訊進行探視，另外每周一到六的下午3點到5點，每次以2人、最多30分鐘為限，並在通風良好的會客室進行，禁入照顧區，周日則禁止訪客。
侯友宜說，新北214家長照機構、141家護理之家的工作人員，一定要落實勤洗手、戴口罩、定時量體溫和清潔消毒，環境空間要分區、分室、分流照顧，同時要跟家屬溝通，防疫期間以視訊探視為主，避免人群接觸。
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