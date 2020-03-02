汐止橋東里防疫升級 巡守隊執勤先量額溫

新冠肺炎疫情升溫，全民防疫，汐止的橋東里辦公處也添購了額溫槍，要求巡守隊員們在每天執勤前先量額溫，如果超過38度就先回家休息看醫生，現在額溫槍到貨，里長也先為隊員們做說明及簡單示範。

橋東里長陶威中:「額溫槍會放在我們簽名的抽屜，來的時候先量一下溫度，按中間這個圓圓的開關，對著額頭或手腕量一下，溫度就跑出來了，每天執勤前就量一下，如果有高於或等於38度，那個人那天就不用執勤，先回去休息，最好去看一下醫生。」

巡守隊員說，參加巡守隊已經五年了，那這次疫情比較嚴重一點，所以，里長有來教導一下如何防疫，認為量額溫是有需要的。

巡守隊員也說，巡守隊是志工性質，為里民服務也是一種光榮，現在疫情蔓延人人自危，用額溫槍可以自保也可以保護別人，是我們要去執行的一個動作。那這次里長很貼心有準備額溫槍給我們量額溫，因為，這次疫情比較嚴重，希望大家能有健康的身體，晚上去走巡守隊，保護里民。

陶威中表示，針對這次疫情，每天都有幫我們在里內巡邏治安的巡守隊，也就是橋東里守望相助隊，特別準備了額溫槍，讓隊員在每天執勤前都量一下自己的體溫，另外，這次的防疫，里辦公處也提供了次氯酸水，讓里民拿回去擦拭門把、常接觸到的桌面等等，能做的我們就儘量做。