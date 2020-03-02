北峰國小側門地傳破損 市議員協助修繕

汐止的北峰國小側門，長期以來地磚嚴重破損不平，時間一久積水長青苔，造成小朋友上學路很不安全，所以，在會勘後，今(2)日市議員白珮茹表示，將以配合款協助學校進行修繕，讓社區民眾及小朋友，走路更安全。

北峰國小校長林素滿指出，在青苔還有破損的部分，主要是因為有破損的地方就會有積水的情形，在排水比較不佳，那白議員還有里長關心學校以及社區民眾的安全，針對北門及人行道的會勘，希望整修之後，讓地坪更平坦，減少長青苔的部分，讓我們的孩子更安全。

中興里長蔡振國說，大門口的問題已經很久沒有處理，磁磚損壞嚴重，會勘很多次沒有結果，如果能夠儘快改善會比較好，感謝議員白珮茹協助改善，以後老人家、小朋友比較不會跌倒，整體景觀也能變好。

市議員白珮茹表示，北峰國小側門因為年久失修而且長了青苔，還有一些格柵的部分，那因為小朋友進出蠻危險的，所以，初步會勘後，會把鋪面來改善，經費不足的部分，也會用配合款來協助修繕完成，讓孩子們在進出可以更平安更安全。