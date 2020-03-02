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三峽郊區居民僅能喝山泉水 新北889萬設簡易自來水

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
鳶山里水塔。圖／新北市水利局提供
鳶山里水塔。圖／新北市水利局提供

新北市三峽區鳶山里、五寮里及竹崙里地區位處郊山，散居的230戶長期接泉水飲用，但每逢颱風等過後，供水管線常損害，市府補助設置簡易自來水設備最近完成。

三峽區的鳶山里、五寮里及竹崙里地區住戶，受困於取水源頭位於偏遠溪谷、供水管線維護費高及維護困難等因素，多年來均自行接山泉水飲用。

對此，新北市水利局每年都有編列預算，委託三峽區公所為偏遠山區，進行簡易自來水設備新設暨維護改善工程。

去年針對該處編列889萬元預算進行簡易自來水工程，包含取水設施改建、供水管線布設及蓄水池增建等，去年8月開工，今年2月完工，為該地區230戶居民改善用水環境。

水利局表示，地理環境所造成的城鄉差距，不影響市府照顧民生基本需求，對於民生用水的改善更是刻不容緩。尤其致力於自來水普及率及簡易自來水系統佈建，盼民眾都能在生活用水封面得到相應照顧。

竹崙里攔水堰。圖／新北市水利局提供
竹崙里攔水堰。圖／新北市水利局提供
五寮里HDPE水管。圖／新北市水利局提供
五寮里HDPE水管。圖／新北市水利局提供

颱風

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