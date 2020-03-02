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回響／防疫無死角 新北深入小吃店宣導防疫
新冠肺炎疫情延燒，案32的非法移工確診，《聯合報》今提醒透過東南亞商店等補防疫漏，新北勞工局長陳瑞嘉今也指出，要求外籍移工查察人員，擴大對東南亞商店進行防疫宣導。
新北勞工局外勞服務科長廖武輝說，新冠肺炎疫情開始爆發後，已在移工入國通報訪視時，提供衛福部的「移工防疫資訊」文宣，以及菲律賓、印尼、越南及泰國等4國移工母語的防疫圖卡，提供給雇主及移工。
廖武輝表示，移工來台最常接觸的就是採買家鄉味及日常用品的東南亞商店，為了防範移工間感染風險，今起針對相關商店、小吃店放置防疫資訊，請店家協助向來店的移工加強宣導。
勞工局說，移工來台工作接觸資訊有限，為了避免成為防疫缺口，因此透過相關店家向移工宣導，包含勤洗手、出入醫療院所及在人潮擁擠場所和密閉空間應戴口罩，若有發燒或咳嗽等身體不適症狀，應戴口罩盡速就醫。
廖武輝表示，勞工局將持續加強對移工的防疫宣導，也呼籲雇主應主動關心移工健康狀況，落實防疫工作，若移工有發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫電話1922，或1955專線協助進行通報及諮詢。
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