新北社宅供醫護暫住 黃珊珊：台北社宅也優先保留

新冠病毒疫情延燒，新北市政府規畫青年社會住宅，作為防疫醫療人員暫住空間，台北市政府也打算跟進。台北市副市長黃珊珊今天下午受訪表示，北市府一直在找相關處所，以盤整很多市府空間，一些達到完工程度的社會住宅，也會優先保留，作為將來提供醫護人員休息、或集中檢疫所。

媒體詢問，國內爆出院內感染，傳出醫療基層擔心避免回家，希望安排空間，能夠暫時防疫？黃珊珊表示，當年和平醫院事件，有把替代役中心作為休息地方，因為醫療人員擔心自己在醫院時間長，若防疫沒做好，會影響家人、心裏有壓力等，市長柯文哲之前也提到這件事。

黃珊珊也說，北市府一直有在盤整空間，但一定要設備完善、衛公管線接好、鄰居鄰避性等，這都要考慮，真正有需求時，才能立刻上線。