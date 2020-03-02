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疫情衝擊！小巨蛋3月份商演 黃珊珊：有3檔確定取消
新冠病毒持續延燒，台北市副市長黃珊珊今天下午表示，台北市相關大型活動，會朝向停辦、延期，小巨蛋在3月的大型商演，有3檔已經取消，至於4月份還需討論，因為廠商也進退兩難，且只要屬於市府單位，將比照台北市政大樓，
北市府今天下午進行應變小組會議，會後黃珊珊受訪表示，市長柯文哲在今天上午應變中心，做出8、9點指示，下午的應變小組會議也進行討論，其中，小巨蛋3月大型商演，有3檔已經取消，還有1檔馬友友演奏會，廠商希望延期，正在協商有無比較好的檔期，若確定延期後，小巨蛋3月大型商演就是全部延期或取消。
黃珊珊也說，另外小巨蛋的公益檔期，有兩場籃球賽，一場高中、一場大專，但每場人數不到百人，所以會繼續辦，但小巨蛋的3月的大型商演會取消，至於4月的還要討論，廠商也進退兩難。
黃珊珊指出，其餘台北市相關大型活動，會朝向停辦及延期，若真的要持續舉辦，要提出相關作業計畫，讓台北市衛生局、觀傳局評估，包括空間、人群壅擠程度，決定是否繼續舉辦室內大型活動。
另外，中央疫情指揮中心於上週一級開設後，台北市政大樓、市議會今天起提升防疫措施，人員進入前均須量測體溫，黃珊珊表示，北市府今天也做新決定，只要市府單位，例如區公所、共構大樓等，都比照台北市政大樓，做門禁管制、人員量測體溫。
黃珊珊提到，目前北市府單位有評鑑作業，例如台北市社會局委外的長照機構，考量疫情關係，北市府希望優先防疫，所以評鑑作業延期，但中央對於北市府單位的評鑑，仍未停辦，將向中央請示是否延後，體諒地方繁忙的防疫作業。
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