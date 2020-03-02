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新冠肺炎影響運量 淡海輕軌運量卻倍增

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運公司指出，228連假期間民眾搭乘輕軌來到淡水賞櫻。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司指出，228連假期間民眾搭乘輕軌來到淡水賞櫻。圖／新北捷運公司提供

新冠肺炎影響各地的大眾運輸工具，228連續假期剛結束，新北捷運公司指出，淡海輕軌搭配淡水櫻花季，連假首日運量就提升至1.5萬人次，3天平均也有1.2萬人次，比前幾周的假日運量成長2倍以上，是在這次艱困環境逆勢成長的關鍵。

淡海輕軌淡金鄧公站(V03)外就是滬尾櫻花大道，全長3公里的櫻花盛開，新北捷運公司說，透過臉書社群網站進行每日花況更新，也提出結合美食、景點的主題影片，並推出限量5百張櫻花一日票，吸引遊客搭輕軌來賞花。

捷運公司表示，除了滬尾櫻花大道外，淡水天元宮的吉野櫻也將接力開花，民眾可以到V05淡金北新站後，搭乘櫻花公車或F103、875、876、877號公車就能抵達；另外淡金北新站旁的北投子溪櫻花林生態步道，也是民眾賞櫻好去處。

捷運公司也說，全台各運輸系統受疫情影響運量下滑，淡海輕軌位於郊區且商業活動不密集，是適合民眾到戶外走走、運動健身的好去處，且開放式車站通風良好，大大降低感染風險，候車時更能曬太陽增加抵抗力。

捷運公司表示，民眾常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，4小時就會消毒1次，上下車也改由司機員操控，所有工作人員出勤前都有量測體溫，民眾務必做好個人防護措施，若有新冠肺炎的疑慮，切勿搭乘大眾運輸工具。

新北捷運公司指出，228連假期間民眾搭乘輕軌來到淡水賞櫻。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司指出，228連假期間民眾搭乘輕軌來到淡水賞櫻。圖／新北捷運公司提供

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