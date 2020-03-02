小黃司機有福了！ 新北提供限量免費健檢

新北交通局自3月5日起至10月31日為止，提供計程車駕駛人免費健康檢查，限量1千6百個名額，交通局指出，名額額滿為止，除了完整檢查項目外，也提供免費停車及免費餐點，計程車駕駛人的家屬也可享有相同的健檢項目，只要2千9百元的優惠價格。

交通局說，計程車駕駛人長期處於狹小空間、高壓、高專注力的工作環境，工時長、飲食狀態不良且缺乏運動，往年健康檢查結果，腹部超音波、腰脊椎X光及體脂肪的異常比例為前3名，盼藉由健檢能降低疾病威脅，也維護他人安全。

交通局指出，今年委託新北市立聯合醫院、永和耕莘醫院、新泰綜合醫院等3家醫院，辦理計程車駕駛健檢，只要設籍在新北，且領有職業駕照、各縣市政府核發的的有效計程車駕駛人執業登記證，就能報名參加免費健檢。

交通局說，符合資格者能向3家醫院、新北市計程車公工會、計程車司機服務中心報名，健檢日期至少為報名後14日，並由醫院依預約狀況與計程車駕駛人確認，健檢報告為檢查3周後，並提供1次免費回診諮詢服務。

除了健檢外，交通局指出，新北市立聯合醫院額外提供心血管疾病風險指數總膽固醇和高密度膽固醇比值、敏感度C反映蛋白、一氧化碳及首次回診免掛號費的優惠。永和耕莘醫院額外提供腎絲球過濾率、新泰綜合醫院額外提供醣化血色素檢驗。