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柯文哲：活著是最大報復 王世堅狠酸：史上最壯烈烙賽
台北市長柯文哲近來疑似罹患諾羅病毒，數度拉肚子、腸胃不適，儘管如此，柯文哲今一早依舊如常上班，還在臉書上發文表示，注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於他病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖描述是感染了新冠肺炎，對於這些，他認為「活著，就是最大的報復。」
對此，民進黨市議員王世堅在臉書上表示，聽聞柯文哲疑染諾羅病毒，祝柯文哲早日康復，因此特地送上花籃、腸胃藥希望柯文哲保重身體。
不過王世堅也說，柯文哲身體微恙、身體不適不要藉病刷存在感，烙賽就烙賽，該休息就休息，不要用烙賽來造神。不要把自己烙賽塑造成「史上最悲壯的烙賽」。
王世堅還說，台灣民眾是有同情心、同理心的，我們跟柯文哲不一樣，任何人身體微恙時，我們大家都會希望病人早日康復。自己是柯黑一號，絕不落井下石，畢竟台北市不能沒有市長，柯文哲要珍重身體早日回歸市政，議員才有市長可以監督。
王世堅表示，柯文哲也別把政治恩怨看那麼深，議員監督市長天經地義，柯文哲心中充滿仇恨，若你心中只有為國為社會奉獻付出的心，何來報復之有？報復之心源自於仇恨，柯文哲講法不好，但畢竟他現在身體微恙，若這樣能讓他舒服一點，他愛怎麼講怎麼講吧
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