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議員批運動中心未強制量體溫 北市府：會去瞭解

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導

新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心於上周一級開設後，台北市政大樓、市議會今天起提升防疫措施，人員進入前均須量測體溫，但國民黨台北市議員王鴻薇表示，包括市立圖書館、市府轄下藝文場館，皆需測量額溫，但同樣人潮眾多的運動中心，目前竟仍未強制對進出人員進行額溫量測，僅用宣導方式請發燒民眾返家，恐形成防疫漏洞。

對此，台北市體育局表示，中央疫情指揮中心提升一級開設後，已告知全市12個運動中心、1個網球場，民眾入場必須強制量體溫，中心表達會按照執行，但也須備妥相關設備、出入口動線管制等，市府會再跟各中心確認，是否已落實執行。

王鴻薇表示，上周針對市立圖書館發出書面質詢，要求全面實施進出人員體溫量測，而台北市教育局也在2日後開始實施。

王鴻薇又說，運動中心同樣也屬密閉空間，每天都有大量民眾聚集甚至長時間使用，且運動中心內有大量的運動器材供民眾輪流使用，也不可能每一位用完都消毒一次，若有身體不適的民眾進入，恐成防疫漏洞，目前已要求市府儘速針對運動中心實施額溫量測，維護民眾健康。

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