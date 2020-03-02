柯文哲抱病參訪新北家禽合作社 業者憂食物被汙染

台北市長柯文哲疑似罹患諾羅病毒，近日來數度拉肚子、腸胃不適，昨更臨時通知取消出席白嘉莉40年藝術創作個展活動，改由副市長蔡炳坤代行。不過儘管如此，柯文哲今一早依舊7時24分抵達市府，7時30分如常主持晨會，另也在臉書事表示，讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作，台灣加油，台北加油。

柯文哲還說，昨日因為疑似諾羅病毒感染致使身體不適，隨後也注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於我病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖描述他是感染了武漢肺炎，對於這些，自己認為「活著，就是最大的報復」。

實際上，柯文哲今一早不僅主持晨會、疫情會報，甚至還前往新北參訪新北的家禽批發合作社。不過如今有業者爆料，質疑新北早ㄧ月底就安排在今天市場休市日接待參訪座談，也避免讓外賓看到不該看的事實，但在日本，不接待有疾病的參訪者，尤其是像具有嚴重傳染性的疾病，以避免造成市場設施受到汙染，感染從業工作人員、買家，或是讓批發拍賣的農產品、魚畜、花卉有受到病毒汙染風險，感染消費者。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，柯市長上午參訪新北市家禽批發合作社，主要以參觀公司人員運作以及動線規畫為主題，且全程接配戴口罩，也避免飲食相關行為，非常注重衛生安全。

黃瀞瑩強調，今日為該批發市場休市日，因此現場也沒有販售或交易行為。