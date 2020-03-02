用攝影尋回初衷 南韓藝術家籲台灣社會擁抱多元文化

南韓視覺藝術家金玉善(Oksun Kim)從事攝影創作逾20年，今年參與總爺國際藝術進駐計畫，以擅長的人物攝影題材在短期駐村1個月期間創作出15件攝影作品，今天起在總爺藝文中心紅樓1樓舉辦《初衷》攝影展，展出到4月26日。

金玉善在韓國弘益大學取得攝影博士學位，目前任教韓國大學視覺設計系；過去20年金玉善主要拍攝女性、跨國婚姻伴侶、外來居民等主題。

金玉善表示，相當關心有別於傳統社會認同的對象，並以攝影做為方法，為特定族群記錄他們的與眾不同，所觸及的議題也都是個人生活背景的延伸，他與德國人結婚，曾面臨跨國婚姻的文化衝擊與社會認同的壓力，也曾做為移住居民，以敞開的心胸與新視野觀察並接納陌生的城市。

這次《初衷》攝影展由「麻豆人像」及「層疊」二系列組成，共展出15件創作，金玉善以簡潔的構圖呈現混血青少年細微的臉部表情與肢體姿態。

在「麻豆人像」系列的5件人像攝影，拍攝對象設定為跨國婚姻13到25歲子女，有6位麻豆在地新住民青少年參與此次拍攝計畫；他訪談每位青少年對於自己身份與外觀的認同，多數青少年接受自己的雙重文化身份，也樂於學習異國語言與文化，

藝術家用攝影作品呈現遭遇文化衝擊年輕人心境，也呼籲台灣社會擁抱多元文化。

金玉善表示，青少年時期對於自身容貌和情緒特別敏感，因已有顯著不同的生理特徵，開始在意長相及身材，也易與他人比較，在情緒上容易感到困惑和焦慮。此次攝影作品聚焦在他們的敏感及脆弱，呈現出他們真實的一面。

「層疊」系列10件創作則取材於總爺藝文中心的百年歷史建築；有別於一般建築影像的拍攝手法，藝術家僅聚焦總爺古蹟建築的局部角落如樑柱、階梯或磚牆等，拍攝出建物修補與堆疊的歷史刻痕。