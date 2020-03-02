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防疫工作多 聯新國際醫院感控中心24小時忙翻

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
聯新國際醫院感控中心高級感控護理師羅瑞瑜（中）和同事為做好醫院防疫感控，過年前到現在每天忙不停。 圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院感控中心高級感控護理師羅瑞瑜（中）和同事為做好醫院防疫感控，過年前到現在每天忙不停。 圖／聯新國際醫院提供

中央流行疫情指揮中心上周把新冠肺炎提升至一級，同時發布有醫院發生院內感染消息。多家區域級以上醫院連日再加強感控規格，林口長庚醫院上個月29日暫停一般病房探病，今天再貼出員工進醫院要配戴識別證，病人和家屬要戴健保卡、身分證確認旅遊史。

聯新國際醫院感控中心高級感控護理師羅瑞瑜說，感控中心舉足輕重的確關乎全院防疫，需要做好資訊完整與規畫，提供院方做出決策和做好宣導，讓同仁有所依循。回想去年12月中國大陸傳出第一起病例，以及今年1月21日武漢包機回台遇上全台第一起個案，內心有相當感觸。

羅瑞瑜需要協助醫院制定和督導所有感染管制措施，包括各種感染及傳染病的通報、制定作業流程與監控、搜集資訊。她記得小年夜原本要和家人回台東過年，結果早上出門時電話響，被召回醫院參加緊急會議，開完後再繼續開往台東。

一路上也是陸續透過電話聯繫處理，晚上住飯店原本全家要去餐廳，羅瑞瑜因為留在飯店處理醫院的事情，最後是家人吃飽幫她帶便當。「防疫準備工作千頭萬緒」，羅瑞瑜說，整個過年就是機動因應防疫，忘了過年的感覺。

聯新國際醫院目前除了在急診設置專屬篩檢站，出入院動線也進行分流處理，電梯按鍵每天更新膠膜，提供檢疫、隔離者遠距醫療以及不進院領慢箋等措施。醫院每天早上8點召開防疫會議，同時更新疫情資訊，並對全院醫護、員工實施防疫教育訓練，員工每天量體溫並回報，出國也要回報追蹤等，提供安全的就診和工作環境。

羅瑞瑜說，現在每天從早忙到晚，下班還有電話和LINE，晚餐吃飽、洗完澡「真的累癱，倒頭就睡」。只是不一定能一夜好眠，因為半夜還可能接到急診同仁打電話問事情，都需要第一時間處理，大家都有識防疫就是需要全心投入，畢竟關乎全院甚至全台防疫，不能有一點疏漏。

聯新國際醫院在桃園國際機場設有醫療中心，為國內做好第一道防線把關。面對新的病毒和疾病，難免有些醫師與護理人員難免會不安，甚至有情緒和壓力。

羅瑞瑜坦言自己也會擔心，但是告訴自己要先穩住陣腳，醫院防疫能否做到滴水不漏，需要全院一起努力，不是個人單打獨鬥，她以此勉勵自己，雖然精疲力竭，但是不能讓自己倒下來。

面對每天都有新變化的疫情，羅瑞瑜強調落實疾管署(CDC)的規範，做好防護，擬訂作業流程，並且依照步驟與規範來執行，她先做好心理建設，而且不厭其煩苦口婆心，請同仁在非常時期多配合做防疫工作。

羅瑞瑜的信心，來自於之前的經驗累積與學習。2003年全台爆發SARS，聯新國際醫院是全國唯一私立區域醫院獲行政院頒發抗煞有功的醫院，羅瑞瑜雖然當年不是院內感控工作的主責人員，但是協助及參與整個過程。新型A型流感爆發時，羅瑞瑜學到寶貴的實經驗。

羅瑞瑜說，疫情總有過去的時候，「我們可以思考，從這次疫情可以學習到什麼？甚至將來如果有其他不可預測的疫情，我們是否能更從容、更充足的因應來面對」。

疫情 台東

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