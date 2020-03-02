學生上學路沒阻礙 新北移除障礙物

新北三重國小通學廊道改善完畢，新北市長侯友宜今前往視察，同時關心校園內的防疫措施，新北工務局指出，去年已完成11間學校通學廊道改善，今年預計改善15間學校，未來每年都會持續改善新北學校通學廊道。

三重國小位於繁華鬧區，靠近仁愛街側原有人行道僅1.2公尺寬，另外三和路、三和路二段173巷則有人行道遭陸橋橋墩阻礙及道路線型不順暢、忽寬忽窄的情況，造成學生進出校門常與車爭道，險象環生畫面不斷上演。

新北工務局指出，三重國小的通學廊道改善從去年11月開工，今年1月底完工，學校搭配退縮校園圍牆，完工後讓道路景觀整齊劃一，公共設施井然有條，人行道更為寬廣，有效疏解通勤與通學人潮互相爭道的情形。

工務局長詹榮鋒說，除了通學廊道外，校園附近的人行陸橋也進行評估，對學生、民眾沒有影響，就會列入拆除名單，去年已拆除9座陸橋，今年預計會拆除6座，3年內完成18座陸橋的拆除動作。

侯友宜說，預定今年底新北要完成26個通學廊道，讓學校周邊的變電箱、障礙物變成景觀綠地，除了改善通學廊道，今也特別查看校園的防疫，目前校園物資還非常充沛，領取備用口罩的同學不多。