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故宮南院連假人潮單日減少千名遊客 推戶外寫生拚人氣

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
故宮南院戶外設施，如沙坑遊戲區，仍可見許多家長帶孩子前來遊玩。圖／故宮南院提供
故宮南院戶外設施，如沙坑遊戲區，仍可見許多家長帶孩子前來遊玩。圖／故宮南院提供

因應新冠肺炎疫情衝擊，故宮南院連假人潮，單日流量較往年減少1至2千人，南院指出，2月28日當日約4千多名遊客造訪，往年228連假人潮可達農曆春節最高峰人數的7成，單日破5至6千人，為農曆年後重要的觀光假期。

故宮南院表示，人潮減少主要受疫情影響，民眾多減少至室內遊玩，為避免在密閉室內造成群聚感染風險，南院已暫停3月底以前的室內集會活動，包括故宮下午茶表演及冬季講座等活動。

過去不少民眾會特地自外縣市前來參加活動，順道停留在館內看展，取消活動也連帶影響減少人潮，人潮雖相較去年同期減少，南院表示，過去遇上連假，展間幾乎擠得水洩不通。

此次連假人數雖減少1至2千人，但仍有不少人前來，人數對於空間的負荷量剛好，民眾能較舒適的看展，戶外設施如沙坑遊戲區，仍可見許多家長帶孩子前來遊玩。

故宮南院將在14日舉辦的兒童暨青少年看畫、賞花、畫畫寫生比賽，也受疫情影響，自原來開放於院內外，自由挑選場地寫生，更改為戶外寫生，盼令前來參與活動的民眾能安心的參加活動。

欲參加寫賽比賽民眾，即日起至12日前需先線上報名，前100位線上報名者（不含幼兒園組）現場報到時，可獲得精美禮品１份，參加活動者與家長共3人，當日可免費參觀故宮南院，報名網址如下：https://event.npm.gov.tw/

因應新冠肺炎疫情衝擊，故宮南院指出，2月28日當日約4千多名遊客造訪，往年228連假人潮可達農曆春節最高峰人數的7成，單日破5至6千人。圖／故宮南院提供
因應新冠肺炎疫情衝擊，故宮南院指出，2月28日當日約4千多名遊客造訪，往年228連假人潮可達農曆春節最高峰人數的7成，單日破5至6千人。圖／故宮南院提供
故宮南院戶外設施，如沙坑遊戲區，仍可見許多家長帶孩子前來遊玩。圖／故宮南院提供
故宮南院戶外設施，如沙坑遊戲區，仍可見許多家長帶孩子前來遊玩。圖／故宮南院提供

故宮南院 連假 疫情

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