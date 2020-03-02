因應社區感染清空計畫 央北社宅成醫護人員休憩住所

為讓醫護人員無後顧之憂照顧病患，新北市啟用新店中央新村北側青年社宅作為集中休憩住所，新北市長侯友宜表示，目前規畫224間房、301個床位，基本物資已逐一到位，若有需求就能入住。

侯友宜視察央北社宅時說，因應社區感染須超前部署，社區感染後，醫院將須收治大量病患，若病患超過8成時就需進行清空計畫，為此，畫將還未使用的央北社宅B棟，作為醫護人員休憩住所。

目前B棟備有224間房、301個床位，未來也將視疫情狀況調整。可提供達1022間房，若以1個床位、1間浴廁為單位，最多可供1076名醫護人員使用。

除了免費提供住宿外，也會有交通運輸及垃圾清運等服務，讓第一線醫護人員能夠有安心、舒適的休憩環境，並能專心照料病患。

最快什麼時候能夠入住？侯友宜表示，目前社宅有一房、二房及三房等房型，所有基本配備包含獨立空調、廚具、衛浴設備及床位，皆逐一到位，屆時若有需求，醫護人員即可入住。

另外，央北社宅名額已報名完成，預計8月進行抽籤，若規畫成醫護人員休憩住宅，是否會延後抽籤時間？侯友宜說。一切以防疫為優先，若8月時疫情狀況還未趨緩，仍以醫護人員為優先。