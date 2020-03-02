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北市府：海帝斯歇業 刷卡應提爭議帳款賠付申請

中央社 / 台北2日電

海帝斯健身俱樂部自2月23日起無預警歇業，台北市法務局今天發布消費警訊指出，消費者若以信用卡預付會籍及教練課程費用，應速向發卡銀行提爭議帳款賠付申請，以保障消費權益。

法務局今天發布新聞稿表示，HadesFit海帝斯健身俱樂部2月22日在臉書粉絲專頁公告將於2月23日起停止營業，法務局及體育局立即請海帝斯公司及其配合的仲信資融股份有限公司研擬消費權益處理方案。

同時，除要求仲信資融就已繳費用大於已使用服務費用的消費者不再催繳款項外，同時請海帝斯公司速洽同業承接並提供同類服務，以降低消費者損失。

法務局今天透過新聞稿發布消費警訊，指海帝斯公司於2月23日起無預警歇業，若消費者使用信用卡預付會籍及教練課程費用，應速向發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，以保障消費權益。

法務局說，若消費者使用信用卡預付會籍及教練課程費用，可向業者要求提供消費及課程使用紀錄，並就未使用的契約殘值部分，向信用卡發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，請求銀行退款。

另，針對爭議帳款賠付申請期限，為業者停止提供服務後120天內，且追溯當時刷卡交易清算日不得超過540天，提醒消費者須特別留意。

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