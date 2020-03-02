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北市聯醫今起進入要查健保卡 探病限時段時間

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心2月26日宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段後，北市聯醫今天起進一步具體限制探病時間，一般病房、加護病房，每天最多2個時段且每次僅30分鐘。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心2月26日宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段後，北市聯醫今天起進一步具體限制探病時間，一般病房、加護病房，每天最多2個時段且每次僅30分鐘。圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎疫情延燒，台北市立聯合醫院1月25日起就進行門禁管制，宣導減少探病，經中央流行疫情指揮中心2月26日宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段後，北市聯醫今天起進一步具體限制探病時間，一般病房、加護病房，每天最多2個時段且每次僅30分鐘，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院除原先要戴口罩、主動告知TOCC外，還必須持健保卡、身分證或相關文件供備查。

北市聯醫實施新規定後，各院區一般病房探病時間分為早上11點到11點30分、晚上7點到7點30分兩時段，但和平院區因為專責防疫醫院，謝絕一般病房探病、會客；各院區加護病房探病時間，則除和平院區為中午12點到12點30分外，其餘院區則改為早上11點到11點30分。

目前聯醫已限制會客每次最多2名，新規範進一步限制陪病人數，從1月25日的2人，變成家屬含照服員每床只能1名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病；院方也建議家屬多改以通訊軟體如LINE視訊等，來滿足探病需求。

聯醫也提醒，民眾應養成量體溫、用肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，務必在家休息，別到公共場所，若必須外出就醫或處理重要事務時，則要做好戴口罩、勤洗手，並妥善處理口鼻分泌物。

中央流行疫情指揮中心2月26日宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段後，北市聯醫今天起進一步具體限制探病時間，一般病房、加護病房，每天最多2個時段且每次僅30分鐘。圖／聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心2月26日宣布加強醫院人員管控及動線，限制探病時段後，北市聯醫今天起進一步具體限制探病時間，一般病房、加護病房，每天最多2個時段且每次僅30分鐘。圖／聯合醫院提供

發燒 疫情

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