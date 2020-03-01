轉換五股垃圾山形象 新北景觀處免費幫地主綠美化

為解決五股垃圾山環境問題，新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，逐步將中興路以北5大區域進行綠美化，新北市景觀處除邀請文化大學團隊進行設計外，針對其他開放空間，也免費提供地主進行綠美化。

目前中興路以北第1區域0.7公頃及第2區域0.3公頃土地已完成綠美化，其中，第1區域綠地與環保藝術家鄭炳和合作，利用回收鐵雕作為裝置藝術，打造「五股環保藝術新垃園」。

而第2區域則由景觀處邀請108年全國青年景觀競賽優選隊伍，文化大學景觀學系團隊進行設計，以「圓與方」為設計主軸，作品名稱為「竹・郵樂」。

參與設計規畫的學生表示，設計靈感來自明信片，以「圓與方」呈現信件與郵戳意象，而基地現場則以五股曾盛產的綠竹，採用交織方式種植，灌木環繞著綠竹，並運用遠近距離、高低差及圓的大小變化，營造景觀效果，凸顯漣漪層層美感。新北市長侯友宜今視察五股山改善情況時，也頒發感謝狀給設計學生莊文治及指導老師許晉誌。