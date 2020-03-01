北市推防疫旅館集中管理 新北找3風光明媚地點安置

新冠肺炎疫情升溫，台北市首推防疫旅館來做集中管理，新北市則找了3處安置地點，新北市長侯友宜表示，不公布3處安置地點；對於集中管理還出外走動者，除有罰款外，也會派警員監看。

侯友宜表示，新北市目前已找到3處遠離都市、風光明媚的安置地點，但不會公布場域位置。針對集中管理還四處趴趴走者，除會進行罰款外，還會派警員24小時監看。

「完全讓你沒有任何一個機會」，侯說，這部分一定會嚴格督促管理，外籍移工會協助安置，但對於居家隔離、居家檢疫卻刻意趴趴走者，就會進行集中管理。

另外，對於新北確診的2起案例，侯友宜指出，目前發生的皆為家庭群聚感染，都在家裡，然新北是最早視同一級開設的方式，並要求市民在人潮擁擠及密閉空間時，將口罩戴起來，並且呼籲勤洗手等衛教。

目前公共領域也無因日前發生的2起案例而產生其他問題，但還是提醒民眾，要自主嚴格進行自身健康管理，而在公共領域方面也會做好消毒等環境衛生。

侯友宜表示，日前前往學校視察防疫工作情況時，發現學生都巧記「內外夾弓大立腕」洗手七訣且朗朗上口，學校防疫作業都有做到位。