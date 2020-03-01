外籍移工恐成防疫漏洞 新北市提3大政策因應

新北市長侯友宜今緊急召集30家外籍移工仲介召開防疫會議，針對有發燒、咳嗽等症狀外籍移工提出3大政策，包含協助安置地點、發配口罩及嚴辦居家檢疫，並再三提醒仲介業者要全力配合，管理好外籍移工。

侯友宜表示，市府在外籍移工防疫部分有所疏漏，對此，市府將推出3大政策來應對，針對出現發燒、咳嗽等症狀的移工，第一，找尋適當場所協助安置，但須自己付費。

第二，由於外籍移工剛來台時，須一段時間才能取得居留證、健保卡，政府也沒有配發口罩，導致他們自我防護不足，因此，將與中央爭取發配口罩，讓防疫沒有空窗期。

第三，居家檢疫者決不能趴趴走，若不遵守規定隨意出外走動，將嚴格集中檢疫管理，並追究仲介業者，若刻意隱匿，絕對嚴辦決不客氣。

侯友宜再三提醒仲介業者，希望業者都在國家防疫期間全力配合，管理好外籍移工。