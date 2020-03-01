新北聯醫防疫比中央嚴格 限1人探病1人陪病

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，新北市立聯合醫院三重院區屬於應變醫院，宣布啟動院內感染管制，陪病或探病須登記並詢問旅遊史、職業、接觸史及群聚史，並限制每床陪病人數1人，探病也採取比中央更嚴格管制措施，以1人為限；其他醫院則依然依照中央規定，允許2人探病、1人陪病。

新北市長侯友宜說，新北市春節期間就採取防疫一級開設，希望禦敵從嚴、超前部署，視同社區感染情況，提升防疫作戰規格。診所醫師是防範社區傳播的關鍵，希望醫師看診能更謹慎問診，篩檢出可能感染新冠肺炎的病人，並留意防護自己的健康安全。