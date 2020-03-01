整頓五股垃圾山 惡臭雜亂地變身成環保藝術新樂園

新北市政府整頓五股垃圾山，將中興路以北約2.75公頃公有地打造成5大區域的景觀公園綠地，更與藝術家合作型塑「五股環保藝術新垃園」，中興路以南將分3階段闢建，包括設置清潔隊廠區，新北市長侯友宜昨日下午也前往視察整頓情況。

侯友宜表示，對於五股山的整頓永不妥協，去年底已將遭人非法占有的2.75公頃國有地，把違章建物拆除，並分為5大區域逐漸改善。

目前第1區域0.7公頃及第2區域0.3公頃土地已完成綠美化，其中，第1區域的景觀綠地更與環保藝術家鄭炳和合作，利用回收鐵雕作為裝置藝術，打造「五股環保藝術新垃園」。

新北市新工處指出，未來其他區域也將由各單位相互合作，以每半年完成1處為目標，持續進行綠美化工程。

另外，中興路以南中央軸帶部分為貫穿既有道路的主要通路，將會分成3階段闢建，第1階段的道路工程，將會鋪設800公尺道路、綠美化周邊約0.5公頃區域，以及排水系統。

第2階段則受限於現地約10公尺高地差，因此，利用環境綠化工程改善地區環境，預估能增加約0.63公頃綠地。

第3階段則將開闢8公尺道路，並在中央軸帶旁設置面積約0.3公頃的清潔隊廠區，清潔隊廠區的設置也成為本試辦計畫第1件申請興辦事業計畫的案件。

侯友宜表示，未來還有一些私有地的整頓及合法納管，要求環保重案稽查組，針對違法棄置、製造環境汙染，包含空汙、水汙染及治安問題，都要全力以赴。