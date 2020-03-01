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新北關懷中心成立11天 居家檢疫者天天為這2件事著急

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市20日成立居家檢疫關懷中心，現今已運行11天，接獲主要需求為代送餐點及代購日用品。圖／新北市新聞局提供
新北市20日成立居家檢疫關懷中心，現今已運行11天，接獲主要需求為代送餐點及代購日用品。圖／新北市新聞局提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為強化居家檢疫者追蹤管理並提供關懷服務，新北市民政局成立居家檢疫關懷中心，現今已運行11天，接獲主要需求為代送餐點及代購日用品，也有人有就醫或內心恐慌等症狀。

民政局指出，居家檢疫者14天不得外出，生活上會有許多不便，因此，設居家檢疫關懷中心，並整合各局處資源成立民政、衛生、環保、警政等5大組。

觀察近日居家檢疫者來電，目前接獲最迫切的協助及需求為代送餐點及代購生活物資。另外，也有就醫需求或內心恐慌、心情不安等情況。

民政局表示，除了即時轉介衛生組，讓衛生組以電話方式提供醫療、用藥及心理關懷等諮詢，或是提供視訊問診服務，並安排有就醫需求者轉介至指定醫院就醫。

另外，如若有領藥需求卻無親友代領者，會由社區藥局藥師協助送藥到府，並以電訪方式提供用藥指導或諮詢。現場衛生局也會提供遠端視訊診療，由新北市醫師公會副理事長顏鴻順聯繫、啟動視訊問診，詢問居家檢疫者身體狀況，並提供專業醫療服務。

居家檢疫 衛生局 新冠肺炎

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