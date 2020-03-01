北市防疫旅館不公開惹議 旅館公會：連我也不知道

新冠肺炎持續延燒，北市率先成立防疫旅館，至今已有25人入住20間房，6人待入住。不過由於北市府未宣布防疫旅館是哪一間，引發不少旅宿業者不滿，直言最近一直接到旅客詢問「是不是防疫旅館」，甚至還有旅客乾脆退訂，原本因為新冠肺炎疫情受到影響的生意，如今更雪上加霜。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華直言，自己也不知情，北市府要做防疫旅館立意良好，但卻缺乏配套措施，事前也沒有和公會溝通，令人遺憾。

韋建華表示，整個旅宿業者大家都在猜哪間是防疫旅館，猜來猜去，實在不是一件好事情，因為這已非單單只是觀光旅遊的問題，而是整個台北市民的居住安全問題。

韋建華也提出四點建言，強調應該將「防疫旅館」名稱，改稱「第三方醫療防疫所」；主管機關改成「衛生局」，軟體硬體規格應該以「檢疫所」看待。

此外，參與人員除志願外，應由衛生局密集訓練防疫醫療知識，並經過學科術科的測驗，授予臨時專業證照；獲得保險認可，才能真正讓民眾及志工安心，同時能減輕醫護人員的辛苦。

韋建華表示，徵調的處所空調。特別在進氣及排氣盡都要獨立，要考慮到廁所排風是否會影響到其他的房間以及整棟建築物；另「值班主管」應該改為有醫療訓練背景4年以上的專業人士，而非「志願工作者」。

韋建華表示，防疫安置不是旅館的本業，也不是觀光旅遊的問題，市府設置防疫旅館的立意雖然良好，但相關配套，包括床單、被單等後續處理，若有員工、旅客因此被感染、隔離該怎麼理賠等，都應該要講清楚、說明白，不然只是造成人心惶惶，對於北市觀光並無益處。

對此，劉奕霆表示，本來就不會公布，因為公布更會引起民眾恐慌，SOP建立都有邀集業者、專家、相關局處討論，旅客入住、填寫自主健康檢查表、送餐、房務打掃、廢棄物的運送都有SOP，也有詢問過公會的意見。

劉奕霆表示，對於公會提出的建議，只要是對防疫工作有幫助的，都會納入到防疫會議上，和專家學者做討論；至於防疫旅館考量公開後，恐會引起民眾更大恐慌，因此目前未規畫公開。