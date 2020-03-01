初入境外籍移工 侯友宜建議中央發給每周2片口罩

新北非法印尼女看護成為新型冠狀病毒肺炎確診第32例，市長侯友宜今天召集30家外籍移工仲介，緊急召開防疫宣導對話會議，討論外籍移工防疫措施。侯友宜說，昨天發生醫院內感染案例，外籍看護在醫院也是重要工作成員，不能再出問題，將向中央建議外籍移工入境先比照國人發給每2片口罩。

侯友宜和副秘書長劉和然、勞工局長陳瑞嘉及勞工、衛生局官員今天和仲介會談，表示市府今年已取消往年越南、泰國萬人以上大型活動，呼籲仲介也停辦移工活動，保護移工和國人。

會中仲介代表表示，外籍移工入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，無法確診，雇主和仲介也無法協助安置居家檢疫工，可能會出現防疫漏洞；加上移工剛入境未取得居留證和健保卡，不能買口罩，也容易造成防疫破口；仲介和移工長時間相處，也希望政府協助提供買口罩方案。

侯友宜承諾會協助尋找合適居家檢疫場所，由勞工局建立通報窗口，使用者付費，以免群聚感染；也認為移工來台幫忙不應有差別，將向中央反映，移工一入境時由勞動部機場服務站比照國人，先提供每周2片口罩；而看護難以外出排隊買口罩，也將建議由醫療院所提供購買管道，減少傳染風險。