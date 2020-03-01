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陳時中脫口「林口」 竟有民眾建議公車別經過
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會談及案34的醫院群聚事件時，不慎脫口而出「林口」，雖然陳時中急忙改口，卻也造成當地民眾驚慌，甚至提出建議要求公車不要行經醫院等意見，新北市議員蔡淑君說，民眾還是做好自主管理最重要，指揮命令還是以陳時中為主。
陳時中脫口說出林口後，讓不少林口在地居民提出很多意見，有民眾指出，應該要求公車業者不得行經林口長庚醫院，也有人說未來要怎麼到醫院拿藥，藥吃完了怎麼辦。
蔡淑君說，事後確實接到很多民眾詢問電話，當初案24時外傳是林口，不過中央流行疫情指揮中心未公布，卻引來民眾要求公布，現在雖然是口誤，民眾卻開始有其它要求，中央政府其實也很為難。
蔡淑君表示，目前最高的指揮官就是部長陳時中，要求地方公車業者不能行經醫院，這不是地方就能做決定，必須要由指揮官來指揮，且這需要有專業考量，也不能說停駛就停駛。
蔡淑君建議，不管醫院的地點知道或不知道，必須按照指揮中心、院方的要求，民眾外出記得攜帶酒精消毒，也必須勤洗手、戴口罩，非必要盡量不要揉眼睛，最好自主健康管理比較重要。
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