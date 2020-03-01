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防疫再出招 北捷3處跳舞區明起不開放
新冠肺炎疫情持續延燒，北捷昨宣布，北車板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現體溫超過38度，將將勸導並協助就醫；今再度宣布，自明天起，爵士廣場、板橋站及西門地下街等3處跳舞區暫不開放；此外，捷運心中山廣場假日市集、餐車及樂團表演等活動，亦暫停舉辦。
至於何時才會恢復開放？北捷表示，將待疫情趨於緩和後另行公布。
北捷表示，台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢，若旅客耳溫如大於或等於38度，基於關懷旅客健康Ｍ將勸導並協助就醫；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。
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