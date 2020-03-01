汐止觀自在佛畫班義賣絹扇 捐贈所得為疫情盡心力

新北市汐止觀自在佛畫班今在汐止文化中心舉辦慈善義賣會，策展人于披霞老師表示，除推廣佛畫技巧及其中心思想，會將售出絹扇所得全數捐贈做為急難救助金，為在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間盡心力。

于披霞表示，慈善義賣會主題為「繪者自在心、觀者心自在」，除了希望與民眾結緣外，也盼在疫情緊張的期間，希望透過佛畫來安定人心，讓大家不要恐慌，用自在的心來面對疫情。

這次義賣的作品為觀自在佛畫班學員所繪的各式花樣絹扇，除了扇子，現場展出的畫作也皆使用絹布作畫。

于披霞指出，絹布作畫的難度比宣紙困難許多，尤其在上膠礬水時，一不小心所有顏色就會混在一起，導致功虧一簣。

但有興趣學習、作畫的民眾也不用擔心，其實絹布作畫沒有大家想像中的困難，就像是現場許多義賣出的絹扇，都是由初學者所繪製，但成品都極為精緻。

由於絹布成本較高，所以一開始會用宣紙來做練習，待上手後就直接在絹布作畫，她笑說，只要有耐心，並勤加練習，大家都能畫出一副美麗的絹扇。