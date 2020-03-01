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中油油管通過壓力測試 內湖成功路今提前通車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
產發局表示，經過9天的工期，中油已在昨晚通過油管24小時壓力測試，今凌晨完成開挖路面銑鋪，上午9時恢復車輛通行，較原預定期限提前15小時。圖／北市府產發局提供
產發局表示，經過9天的工期，中油已在昨晚通過油管24小時壓力測試，今凌晨完成開挖路面銑鋪，上午9時恢復車輛通行，較原預定期限提前15小時。圖／北市府產發局提供

北市成功路二段汽油管線上月8日爆發滲漏事件，中油公司一連8天開挖，尋找漏油點，總算在15日凌晨找出漏點，為避免類似事件再度發生，中油則是將管線全面汰換。北市府產發局表示，經過10天的工期，中油已在昨晚通過油管24小時壓力測試，今凌晨完成開挖路面銑鋪，上午9時恢復車輛通行，較原預定期限提前15小時。

產發局表示，成功路二段，屬於北市交通運量相當大的主要幹道，施工需長期封閉成功路南北向車流，將嚴重衝擊內湖、南港等地區交通。為降低對內科園區、民生醫療的交通堵塞影響，要求中油公司利用228連續假日緊急搶修與路面重新銑鋪。

產發局表示，為了維護居民安全，要求中油公司汰換路段的12吋油管，須經過第三認證機構檢測通過，否則不得使用。中油也同時承諾北市府，於年底前進行本市轄區內該公司油氣管線IP檢測及加強年度相關檢測作為。

中油 北市

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