平地最小的蘭花…綬草開花了 美中之美

俗稱清明草的綬草是平地最小的蘭花，一般都是清明節前後才開花，台灣野生綬草已非常罕見，台南部分社區公園仍可見芳蹤，而且今年在2月底就陸續開花，有居民驚見而大喜，帶親友來看，大家都欣喜第一次見到，讚太美了。

綬草又名盤龍蔘、龍抱柱、紅龍盤柱、一線香等，因花期在清明節前後，台灣都稱清明草，並且因有藥性，常被當草藥，但隨著環境被破壞以及被拔去當草藥，愈來愈少，野地已難得一見。大陸還將綬草列為國家二級重點保護野生植物，以及定為瀕危物種。

綬草生長在海拔1000公尺以下，因如小草，若非行家，即使看到也當雜草，若開花了，路經也不會注意到，因為小到不起眼。不過，把頭側向地面欣賞，卻美得讓人驚嘆。綬草的花序相當奇特，呈螺旋狀扭轉，小花紫紅色、粉紅色或白色，花期4至8月，耐寒也耐熱。

台南少數社區的公園可見綬草的蹤跡，一般來說3月底才會開花，但有的綬草已提前在2月底開花，讓公園旁知道這一私密花景的居民大為欣喜，也帶朋友來欣賞。許多人都是第一次看到，認為是美中之美。