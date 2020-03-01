平地最小的蘭花…綬草開花了 美中之美
俗稱清明草的綬草是平地最小的蘭花，一般都是清明節前後才開花，台灣野生綬草已非常罕見，台南部分社區公園仍可見芳蹤，而且今年在2月底就陸續開花，有居民驚見而大喜，帶親友來看，大家都欣喜第一次見到，讚太美了。
綬草又名盤龍蔘、龍抱柱、紅龍盤柱、一線香等，因花期在清明節前後，台灣都稱清明草，並且因有藥性，常被當草藥，但隨著環境被破壞以及被拔去當草藥，愈來愈少，野地已難得一見。大陸還將綬草列為國家二級重點保護野生植物，以及定為瀕危物種。
綬草生長在海拔1000公尺以下，因如小草，若非行家，即使看到也當雜草，若開花了，路經也不會注意到，因為小到不起眼。不過，把頭側向地面欣賞，卻美得讓人驚嘆。綬草的花序相當奇特，呈螺旋狀扭轉，小花紫紅色、粉紅色或白色，花期4至8月，耐寒也耐熱。
台南少數社區的公園可見綬草的蹤跡，一般來說3月底才會開花，但有的綬草已提前在2月底開花，讓公園旁知道這一私密花景的居民大為欣喜，也帶朋友來欣賞。許多人都是第一次看到，認為是美中之美。
台南市工務局公園管理科長林玉茹表示，之前曾有人偷挖綬草，行為要不得，一經發現將報警處理。也希望居民扮演小蜜蜂，一起守護公園生態。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言