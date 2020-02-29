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北市府建議小巨蛋活動延期或取消 北捷：3月廠商願配合
台北市副市長黃珊珊今主持台北市防疫應變會議，會中確認就小巨蛋舉辦演唱會等室內大型活動，將朝向取消或延期。台北捷運公司則表示，目前3月檔期活動均取消，初步協商廠商也都願意配合。
台北市副市長黃珊珊今天上午主持新型冠狀病毒疫情小組應變會議，會後她表示，針對小巨蛋舉行的大型活動，相關專家今天也給予建議，周一會請捷運公司跟廠商協商，北市府希望他們朝向取消或延期處理。
台北捷運公司總經理沈志藏稍早受訪表示，目前正協調3月份的檔期均取消，初步廠商大概都願意配合，至於有多少檔期活動還需統計，大部分活動都集中在周六、周日。至於如何賠償與延期，沈志藏表示都依合約規定。
目前小巨蛋網頁3月份活動包括108學年度高中籃球甲級聯賽總決賽 、馬友友的全球巴哈計畫在台北 、2020舞王世界公開賽等。此外，根據負責營運台北捷運公司統計，4月底到5月初也各有1場公益活動取消。
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