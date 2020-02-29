北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

因應新冠肺炎防疫，中央疫情指揮中心提升至一級開設，台北市捷運公司宣布即起試辦於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，增設紅外線熱顯像儀，即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢於捷運，確定超過37.5度將拒載，並協助就醫。

北捷總經理沈志藏稍早受訪表示，北捷配合中央疫情指揮中心提升至一級開設，利用北捷平常維護電聯車預防電流過載發燙的紅外線熱像儀，改裝成溫度偵測器，當偵測到旅客體溫超過37.5度時，將引導旅客至等候區，再用耳溫槍量測，如確定體溫超過37.5度將拒載，留下資料並委請旅客就醫。

沈志藏指出，目前是試辦階段，未來如果可以的話會看中央交通部研擬整個軌道運輸的防疫政策，配合辦理採購，如果試辦後決定增設，未來會集中在幾個人流量大、機場有連結的、為轉運站的出入口，重點式的來設置。